حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه

إحتفل المطرب حميد الشاعري بعيد ميلاده وسط أصدقائه المقربين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجة وذلك بحد مطاعم مدينة الرحاب بالقاهرة.

فحرص على الحضور المنتج نصر محروس، ومن جيل حميد الشاعري حضر المطربان حسام حسني، علاء عبد الخالق، وحضر كذلك فايز عزيز، حسين عثمان، أحمد شامي، فادي تمساح، الملحن وليد سعد، عادل عايش، خبير السيارات أحمد أيوب، ياسر القصراوي، مصطفى شوقي، محمد قماح، مجدي ظلط،أيمن أباظة، أحمد ترك، سارة صالح،أحمد خواسك، وائل غنيمي، محمود فارس،حسين الجزائري،مصطفى حسين، خالد بكر.

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