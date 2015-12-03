إلتهاب رئوي يجبر يوسف الخال على دخول المستشفى

إنشغل معجبو النجم اللبناني يوسف الخال بأخبار أوضاعه الصحيه بعد أن قام نشر صورة "مصل "عبر صفحته الخاصة على تويتر" للإشارة إلى انه يتعالج في المستشفى. يوسف علق تحت الصورة : "أكلناها" عندما يُصاب المرء بالالتهاب الرئوي تمتلئ أسناخ رئتيه بالمواد السائلة ممّا يجعل التنفس مؤلماً ويحدّ من مدخول الأكسجين".

وفي اتصال مع شقيقته الفنانة ورد الخال، قالت" يوسف بخير، ولكنه أصيب بالتهاب رئوي قوي، بسبب إصابته بـ"رشح" قوي أجبره على دخول المستشفى. ولكنه سيمكث في المستشفى لمدة ثلاث أيام، لأن "الغريب قوي كتير ونزل على صدره".

أما عن أخبارها الفنية، فقالت ورد "لا شيء. أنا مشغولة بالأعياد".

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