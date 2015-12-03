باسم ياخور يتواصل مع معجبيه بالصوت والصورة

وصل عدد المعجبين بصفحة النجم السوري باسم ياخور على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " إلى أكثر من مليوني معجب وهو الأكثر شهرة بين نظرائه السوريين على الفيسبوك بينما يعد من الأوائل عربياً بهذا الرقم .

وعبر النجم السوري في حديث خاص لـ " سيدتي نت " عن سعادته بالوصول إلى هذا الرقم من المتابعين وقال : " أشكرهم جزيل الشكر ولهم مني كل المحبة وهو في الحقيقة شعور جميل جداً أن تجد هذا العدد من الناس يتابعون أعمالك ويتابعونك وهو بنفس الوقت مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور لتقديم الأفضل و البحث عن تقديم الجديد و المميز ".

وكشف باسم من خلال سيدتي نت عن وسيلة جديدة أطلقها للتواصل المباشرة مع جمهوره وأضاف : مؤخراً اعتمدت على تطبيق جديد وهو periscope وهو تطبيق جديد للتواصل المباشر بالصوت و الصورة مع المتابعين لحسابي على موقع تويتر .

وعلى الصعيد الدراما أكد باسم أنه مازال يتابع تصوير مشاهده في مسلسل البيئة الشامية خاتون للمخرج تامر اسحاق حيث يؤدي شخصية عكاش وعنه قال : هو رجل يتعرض أهله للظلم على يد أهل حارته فيتركها وينتقل للعيش في الجبل ولكنه لا يستطع أن ينسى الظلم الذي تعرض له فيقرر الانتقام ويشكل عصابة في الجبل ويتحول إلى قاطع طريق يستهدف كل ما يمس أهل حارته وتجارتهم وأعمالهم حيث يتخلى عن الجميع في الحارة ويطالب فقط باستعادة ولده الذي بقي مع أمه في الحارة .

كما أنهى باسم قبل مدة قصيرة تصوير خماسية "شكراً ع النسيان " ضمن الجزء الثالث من مسلسل " أهل الغرام " وعنها قال " أؤدي شخصية رياض وهو رجل يخون زوجته " كاريس بشار " مع عشيقة " جني اسبر " وعندما تكتشف ذلك تصيبها صدمة فتتعرض لحادث يفقدها الذاكرة مم جعله يحزن عليها بشكل كبير ويحاول التخلي عن عشيقته ويحاول إبعادها عنه .

وختم ياخور حديثه بالتأكيد لـ " سيدتي نت " بأنه يقرأ العديد من المسلسلات في الوقت الحالي ولم يتخذ قراراً نهائيا بشأنها من بينها أعمال مصرية وأخرى سورية على أن يتحدد ذلك خلال الفترة القادمة بخصوص مشاركته في احدها أو اثنين منها .

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