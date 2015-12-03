بالصور.. دموع نيللي في حفل تكريمها

حمل مهرجان القاهرة للفنون في دورته الأولى والتي انتهت فعالياته مؤخراً اسم النجمة القديرة نيللي، وقام برئاسة الدورة كل من أروى قدورة والمخرج هشام السنباطي الذي قال عن سبب تكريم نيللي بشكل خاص وحمل الدورة لاسمها أن "نيللي نموذج نادر للفنانة الشاملة حيث لمعت في مجال المسرح والسينما والاستعراض وهو ما يجعلها نموذجا مشرفا لكي تحمل أولى فعاليات المهرجان أسمها"، حيث يقدم المهرجان مختلف أنواع وأشكال فنون الأداء من عروض مسرحية متنوعة وأفلام سينمائية قصيرة وغناء موسيقي.

وبمجرد صعود نيللي إلى خشبة المسرح لتكريمها لم تتمالك نفسها من الدموع وظلت تبكي كالطفلة الصغيرة وسط تصفيق الحضور وساهم في زيادة طفولية نيللي ما ارتدته من ملابس.

وفاز في مسابقة الأفلام القصيرة على جائزة الجمهور فيلم "حالة"، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفكرة فيلم "15 دقيقة"، وفاز أحمد أبو زيد بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "أوتار الخيال"، وأفضل ممثلة ورد تركي عن فيلم "محاكمة داعش"، وجائزة أفضل سيناريو أسامة محمود عن فيلم "أبيض في أسود"، وأفضل فيلم تسجيلي فيلم "مصري"، فيما فاز فيلم "أوتار الخيال" بجائزة أفضل فيلم روائي قصير وجائزة أفضل مونتاج أحمد نبيل، وأفضل تصوير أحمد نبيل وأفضل موسيقى تصويرية، فيما فاز المخرج أسامة محمود بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "أبيض وأسود".

أما جائزة أفضل عرض مسرحي لفئة الأطفال، ففاز بها عرض "توم آند جيرى"، بينما ذهبت جائزة المسرح عن طريق تصويت الجمهور لعرض "سكة سفر" وجائزة لجنة التحكيم أفضل إضاءة إبراهيم الفرن وأفضل موسيقى تصويرية لعرض "مأساة الحلاج"، وأفضل سينوجرافيا لعرض "وداعًا هاملت".

أما جائزة أفضل ممثل مسرحي جاءت من نصيب حسن السيد عن عرض "مأساة الحلاج"، وجائزة أفضل ممثلة مسرحية نهى الكيال، وأفضل مخرج مي عبد الرازق، فيما أعلنت جوائز المسابقة المسرحية، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي مسرحية مأساة الحلاج، وأفضل عرض ثانى "مسرحية اليسكا"، وأفضل عرض ثالث مناصفة بين مسرحية "المسافر" و"وداعًا هاملت".

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