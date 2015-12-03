خالد صلاح لـ"عمرو الكحكى": أتمنى تعديل مادتين بقانون الانتخابات

تمنى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" خلال لقائه على فضائية "النهار اليوم" مع الإعلامى عمرو الكحكى، تعديل مادتين فى قانون الانتخابات.

وأشار خالد صلاح، إلى أن المادة الأولى متعلقة بالصمت الانتخابى، ومنع أى نشاط قبل إجراء العملية الانتخابية بـ48 ساعة، قائلاً إنه رغم تطبيقه فى عدد من الدول المتقدمة إلا أن ذلك لا يتناسب إطلاقا مع الواقع فى مصر، مضيفًا: "هذا الأمر يخصنا كإعلاميين، خاصة وأن أصواتنا يتم حبسها فى 48 ساعة كإعلام وتليفزيون وجرائد".

ورأى رئيس تحرير "اليوم السابع" أن نتيجة ما يُسَمَّى بالصمت الانتخابى هو ضعف الإقبال على العملية الانتخابية، فيما تمنى بتعديل مادة أخرى فى قانون الانتخابات، تتعلق بإبطال الصوت الانتخابى حال اختيار 3 مرشحين من أصل اثنين مطلوبين فى بطاقة الاقتراع.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، إن النائب محمد الحسينى الذى سمى فى الفترة الأخيرة بأنه مرشح "العجلة" رجل شديد الاحترام ووجه جديد من الوجوه التى تطل على البرلمان، ولم يظهر فى أى برنامج تليفزيونى أو تُنْشَر صورته فى الصحافة، ولم يكن من رموز ثورتى يناير أو يونيو، وما حدث هو وجود كثيف له وثقة داخل دائرته الانتخابية، التى كانت نتيجتها فوزه فى المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان.

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