” Go Smart” شعار معرض ومؤتمر 2015 Cairo ICT

تعقد الدورة الـ 19 من معرض ومؤتمر مصر للتكنولوجيا «Cairo ICT»، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من (13-16) ديسمبر الحالي تحت شعار ” Go Smart “ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

أكد المهندس حسام صالح نائب رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة لمعرض مصر للتكنولوجيا : ” أن هناك زيادة حقيقية في عدد المشاركات في هذه الدورة عن الدورات السابقة.

تشارك أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية في معرض هذا العام ، مشيرًا إلى أن اختيار شعار المعرض الاتجاه نحو معيشة أكثر ذكاءً يأتي في ظل التطورات التكنولوجية المحيطة بالمواطنيين مع تركيز الحكومة المصرية على التطبيقات الذكية بحيث يستيطع المواطن العادي الاستفادة من التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة من ورائها، كما تعد شركة موبينيل إحدى شركات مجموعة اورانج هي الراعي الرسمي لفعاليات هذا العام” .

وأصبحت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مهيئة لتصبح ثاني أسرع الأسواق نموًا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في العالم خلال العام 2015، ويستعد هذا السوق، على المدى الطويل، للنمو بنسبة 23 بالمئة، من 204 مليارات دولار في 2014 إلى 252 مليار دولار في 2019، وفقًا لمؤسسة «جارتنر للأبحاث».

وأضاف:” أنه بفضل الإنترنت وتطبيقات الاتصالات وبحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 50 مليار جهاز متصل بالانترنت، مؤكدًا أن العالم أصبح أكثر إدراكًا للإنفاق على حلول تكنولوجيا المعلومات، فوفقًا لمؤسسة جارتنر للابحاث بلغ لإنفاق على تقنية المعلومات 3.8 تريليون دولار في العام 2014 محققا بذلك نموًا بنسبة 3.1% مقارنة بالعام 2013 الذي بلغ فيه الإنفاق على تقنية المعلومات 3.7 تريليون دولار.

وعن فعاليات المؤتمر المصاحب للمعرض قال نائب رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال : “إن هناك عدد من المحاور الرئيسية سيجري التركيز عليها وابرزها القضايا المتعلقة بالحوسبة السحابية الخاصة وقدرات الشركات على الاستفادة منها، بالإضافة إلى المزايا المختلفة التي توفرها الحوسبة السحابية للشركات على اختلاف أحجامها وأعمالها، مشيرًا أنه بحلول عام 2020 سيكون حجم سوق “إنترنت الاشياء” IOT أكبر من حجم سوقي الهواتف المتنقلة الذكية وأجهزة الحواسيب والحواسيب الشخصية مجتمعين وبأكثر من الضعفين لتبلغ ايراداتها في نفس العام إلى حوالي 600 مليار دولار، ومن المحاور الرئيسية الأخرى في المعرض مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى مشغلي الخدمات”.

يذكر أن دورة العام الماضي عقدت تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحققت زيادة بلغت 34% عن عام 2013 ، وأقيم معرض العام الماضي على مساحة 25000 متر مربع وشاركت فيه 500 شركة عالمية ومحلية، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف دورة العام الماضي.