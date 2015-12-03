مؤشرات نهائية غير رسمية | فوز على الدمرداش ومخاليف ووائل الطحان بمقاعد المطرية

أعلن المستشار عماد الدين عبد المجيد، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة المطرية، قبل قليل، نتائج فرز أصوات الناخبين فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، معلنًا حصول مرشح تيار الاستقلال عاطف حسن الأشمونى على 17920 صوتًا، مقابل حصول 16904 أصوات لمرشح حزب مستقبل وطن، أحمد عبد الفتاح وشهرته “دودو العمدة”، إضافة إلى حصول المرشح المستقل على الدمرداش على 34241 صوتًا، بينما حصل المرشح المستقل وائل الطحان على 26124 صوتًا، وحصل مرشح حزب المصريين الأحرار عاطف مخاليف على 22297 صوتًا، فى حين حصول جورج جميل مرشح المصريين الأحرار على 16825 صوتًا.