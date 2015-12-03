رمضان سرحان يتقدم بدائرة بئر العبد فى شمال سيناء

أظهرت نتائج المؤشرات الآولية بدائرة بئر العبد عن حصول رمضان سرحان على 5778 صوتا مقابل 5491 لمنافسه سليمان الزملوط، بعد فرز عدد الأصوات باللجان التى وصلت إلى 11269 صوتا، منها 10825 صوتا صحيحا، و445 صوتا باطلا.

وجابت مسيرات أنصار "سرحان " بئر العبد احتفالا بفوزه، وأقامت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مقر استراحة القضاة، لمنع مرور المسيرات بجوارها، وأطلقت نيران تحذيرية فى الهواء.

كما أسفرت النتائج الآولية لفرز لجنة رقم 8 مدرسة عباس صالح، عن حصول حسام الرفاعى، مستقل، على 148 صوتا، ورجمى بكير، مستقل، على 149صوتا، وعادل الزناتى، مستقل، على 192صوتا، وحمادة أبو سمبل، على 453 صوتا.

ولجنة 9 مدرسة عباس صالح، حصول حسام الرفاعى، على 134 صوتا، ورحمى بكير، مستقل، حصل على 160صوتا، وعادل الزناتى، مستقل، على 587 صوتا، وحمادة أبوسمبل، مستقل، على 552 صوتا.

ولجنة مدرسة فاطمة الزهراء، حصول حسام الرفاعى، على 1431صوتا، ورحمى بكير، مستقل، على 1365صوتا، وعاد الزناتى، مستقل، على 453 صوتا، وحمادة أبوسمبل، مستقل، على 221 صوتا.

>ولجنة 18 مدرسة آل ياسر، حسام الرفاعى، مستقل على 611 صوتا، ورحمى بكير، مستقل، على 588 صوتا، وعادل الزناتى، مستقل، على 101 صوت، وحمادة سمبل، مستقل، على 48 صوتا.

ووأسفرت عمليات فرز لجنة 34 مدرسة أبى حنيفة، حصول حسام الرفاعى، مستقل، على 645صوتا، ورحمى بكير، مستقل على 624صوتا، وعادل الزناتى ، مستقل، على 219 صوتا، وحمادة ابوسمبل، مستقل، على26 صوتا.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتان من الـ4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة؛ وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد، ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 آلاف ناخب و63 ألفا و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء". وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

بعد فرز 47 لجنة بكفر الشيخ.. النواصرة 18090 صوتا ونائب رئيس "النور" 15416

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مؤشرات بحسم مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار لمقعدى السادات وشبين الكوم

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مؤشرات اللجنة 4 بميت غمر: مرتضى منصور ألف و526 صوتًا وأسامة الشيخ 780

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"المصريين الأحرار": فوز 6 من مرشحينا أبرزهم محمد المسعود

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بعد انتهاء تصويت المرحلة الثانية وبدء فرز الأصوات.. "المصريين الأحرار" الأول.. وفى "حب مصر" تقود الأغلبية فى مجلس النواب.. و"مستقبل وطن" ثانى أكبر الأحزاب فى البرلمان.. و"الوفد" فى المركز الثالث

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فى الساعة الأولى من الفرز..تقدم "عكاشة" بلجنة كتامة فى طلخا..وثروت سويلم وأحمد أباظة بلجنة "صفط الحنة" بأبو حماد..ونائب حزب النور يحصل على 3735 صوتاً ببندر كفر الشيخ..و"أبو المجد" و"الباز" فى الشرقية

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