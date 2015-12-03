نتائج شبه نهائية: تفوق مرشحى المصريين الأحرار والوفد ومستقل فى مركز المحلة

أظهرت المؤشرات شبه النهائية لعمليات فرز أصوات الصناديق الانتخابية في دائرة مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، عن تفوق حامد جهجة مرشح "المصريين الأحرار"، يليه الدكتور محمد عبده مرشح "الوفد"، بحصوله على 52 ألف صوت، يليه محمد كمال مرعى "مستقل" بـ51 ألف صوت.

وأسفرت النتائج الأولية للفرز فى 6 لجان بدائرة بندر طنطا، عن تقدم اللواء سعيد طعيمة مرشح المصريين الأحرار بفارق كبير عن منافسيه.

وفى لجنتى 33 و34 بمدرسة أم المؤمنين ببندر طنطا حصل اللواء سعيد طعيمة مرشح المصريين الأحرار على 783 صوت وعبد المنعم العليمى مرشح مستقل على 575 صوتًا، والإعلامى جلال عوارة مستقل على 574 صوتا وشريف أنور مرشح مستقل على 383 صوتا، وياسر الجندي على 242 صوتا.

وفى لجنتى 15 و16 بمدرسة بيبى جاردن ببندر طنطا، حصل المرشح سعيد طعيمة على 823 صوتا وجلال عوارة 637 صوتا وعبد المنعم العليمى 511 صوتا، وشريف أنور 454 صوتا، ومحمد عريبى 257 صوتا وياسر الجندى 162صوتا.

وفى لجنة 63 بمدرسة الصنايع حصل اللواء سعيد طعيمة على 330 صوتا، وحصل جلال عوارة على 270 صوتا وحصل عبد المنعم العليمى على 243 صوتا، وشريف أنور حصل على 183 صوتا، وياسر الجندى حصل على 116 صوتا، ومحمد عريبى حصل على 112 صوتا.

وفى لجنة 64 بنفس المدرسة حصول اللواء سعيد طعيمة على 472 صوتا، وجلال عوارة 373 صوتا وعبد المنعم العليمى 314 صوتا، وشريف أنور 243 صوتا، ومحمد عريبى 166 صوتا، وياسر الجندى 163 صوتا.

و أعلن المستشار محمد مجاهد رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى سمنود بمحافظة الغربية، المؤشرات شبه النهائية فى عمليات فرز الأصوات بالدائرة بتقدم محمد الشورى "مستقل"، بحصوله على 38 ألف صوت يليه محمد زايد مرشح "مستقبل وطن" بحصوله على 35 ألف صوت، وفى المركز الثالث حامد اللباد "مستقل" بـ29 ألف صوت.

وأضاف" مجاهد"، أنه متبقى 8 صناديق جارٍ فرزهم داخل اللجان لإعلان النتيجة النهائية.

وأسفرت عملية فرز الأصوات فى لجان الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، عن تقدم محمد كمال مرعى "مستقل" بـ3501 صوت، يليه شاكر الشراكى "مستقل" بـ3109 أصوات، وفى المركز الثالث حامد جلال جهجة مرشح "المصريين الأحرار"، بحصوله على 2947 صوتا.

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