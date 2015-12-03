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مصرع شخصين وإصابة 2 إثر انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

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مصرع شخصين وإصابة 2 إثر انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان مصرع شخصين وإصابة 2 إثر انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان
انهار منزل قديم فوق عدد من الأشخاص الأربعاء، أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بقرية المضيق التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.

كان اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العميد عيد عبد الحميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد انهيار جدار منزل على عدد من الأشخاص بمنطقة المضيق. على الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث تبين مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.

ودلت التحريات الأمنية أن هؤلاء الأشخاص انهار عليهم جدار المنزل أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة كوم أمبو العمومية والمصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365