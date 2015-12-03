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دراسة: علاج الحامل بمضادات الاكتئاب أكثر أمانا من عدم تلقى العلاج

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دراسة: علاج الحامل بمضادات الاكتئاب أكثر أمانا من عدم تلقى العلاج دراسة: علاج الحامل بمضادات الاكتئاب أكثر أمانا من عدم تلقى العلاج
منذ فترة طويلة، كان هناك جدل كبير بشأن سلامة استخدام مضادات الاكتئاب للمرأة خلال فترة الحمل، ولكن الآن تغيرت المقاييس وأثبتت الدراسات أن تناول المرأة لمضادات الاكتئاب أثناء الحمل يجعلها أكثر تكيفا مع الطفل.

ووفقا للتقرير بالموقع الإلكترونى Med scape الأمريكى، أن فريق من الباحثين بجامعة هلسنكى بفنلندا وجدوا أن علاج الاضطرابات النفسية بمضادات الاكتئاب SSRIs، أثناء الحمل له علاقة ضعيفة بخطر حدوث الولادة المبكرة والقيصرية مقارنة بالأمهات اللاتى لم يتلقين العلاج، حيث يكون الخطر لديهن أعلى لسوء التكيف مع الأطفال حديثى الولادة وقد يحتجن إلى وحدة العناية المركزة.

وحسبما جاء فى التقرير، أثبتت النتائج أن تناول المرأة أثناء الحمل مضادات الاكتئاب، أكثر أمانا تلقى من أن تظل المرأة دون علاج للاكتئاب أثناء فترة الحمل، مما يؤثر عليها سلبيا وسوف تجد صعوبة فى التكيف مع الأمومة ويؤثر على علاقة الأم بالطفل ورعايتها له.

جدير بالذكر أن بعض الدراسات أثبتت أن إصابة المرأة بالاكتئاب أثناء الحمل، ارتبط بزيادة معدلات الولادة المبكرة وتغيير الهرمونات لدى الطفل والتى قد تؤثر على الصحة النفسية والعضوية للطفل.

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