تقارير.. استبعاد تشيزني أمام أتالانتا بسبب السجائر

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن سبب غياب تشيزني حارس روما المعار من صفوف أرسنال عن مباراة أتالانتا في بطولة الدوري.

روما خسر بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة "لاجيزتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تشيزني ضُبط يدخن السجائر عقب الهزيمة أمام برشلونة بستة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع المدرب رودي جارسيا لاستبعاده من اللقاء التالي.

تشيزني سبق له أن ضُبط يدخن من قبل أيضا أثناء تواجده في أرسنال، وكان ذلك سببا في استبعاده أرسين فينجر له بباقي الموسم، وخروجه في إعارة لروما.

ويحتل روما حاليا المركز الرابع في بطولة الدوري برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي.