مسيرة في حب الوطن بـ «شعبية الحليو» في عجمان

احتفل أهالي شعبية الحليو في عجمان عصر أمس بالذكرى 44 لقيام الاتحاد، وشارك في الاحتفال الرجال والنساء والأطفال، وبدأ بتنظيم مسيرة تقدمها الأطفال يحملون علم الإمارات وهم يلبسون الزي الرسمي للقوات المسلحة، وبعض الأهالي حرص على المشاركة في المسيرة بالخيل والجمال، إضافة إلى المركبات، وطافت المسيرة وسط الأحياء السكنية، ثم تجمع الأهالي وقدمت الأغاني الشعبية واليولة.

وقال الشاعر عبيد بن طروق النعيمي المشرف على الاحتفال: درجنا منذ أربع سنوات على تنظيم مسيرة شعبية من جميع أهالي منطقة شعبية الحليو تعبيراً عم الولاء للقيادة الرشيدة وللوطن بما قدمه لنا من فخر وعز، مشيراً إلى الحرص على مشاركة الأطفال في المسيرة من أجل غرس حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة في الدولة في نفوسهم.

كما أشار إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تضامناً مع القوات المسلحة بما قدمته من شهداء من أجل حماية وصون تراب الوطن الغالي ورفع علم الإمارات عالياً في ساحات الوغى، مؤكداً أن الذكرى 44 لقيام الاتحاد لها مكانة كبيرة في نفوس أبناء الوطن لما تحقق من إنجازات عملاقة خلال مسيرة الاتحاد المباركة.

وذكر أن احتفال أهالي شعبية الحليو من اجل التعبير للحب للوطن وللقيادة الرشيدة وتعريف الأجيال بالتراث الإماراتي وبماضي الأجداد، حيث يتم خلال تجمع الأهالي تقديم لوحات شعرية وغنائية شعبية، كما يتم تقديم المأكولات الشعبية، حيث تحرص النساء على المشاركة بتقديم وجبات شعبية للمحتفلين.

ومن جانبه، أكد عبدالله مصبح بن غليطة أهمية الاحتفال باليوم الوطني للدولة لما له من مكانة في قلوب المواطنين وتعبيراً عن الولاء للقيادة الرشيدة في الدولة التي تعمل من أجل سعادة الإنسان ورفاهية الشعب.

وفي السياق ذاته، قال ماجد عبيد النعيمي: الله يديم الأمن والأمان والسعادة لدولة الإمارات تحت راية القيادة الرشيدة في الدولة، وأشار إلى مشاركة جميع أهالي شعبية الحليو في المسيرة الشعبية فرحاً باليوم الوطني.