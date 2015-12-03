مؤشرات نهائية غير رسمية|| «أبوخضرة» و«العبودي» يحسمان مقعدي بلبيس في الشرقية

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لفرز أصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بلبيس بالشرقية فوز فايز أبوخضرة “حزب الوفد” وسعيد العبودى “مستقبل وطن” بمقعدي الدائرة.

يذكر أن المرشح محمود خميس كان قد فاز بمقعد بالدائرة من الجولة الأولى للمرحلة الثانية.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.