أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 189 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام

Google+ Print
ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 189 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 189 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام
ألقى مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة القبض على صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 189 ألف جنيه من أموال الدعم فى دار السلام.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد بقيام مالك مخبز بلدى بالقاهرة لقيامه بالتلاعب بمنظومة الخبز واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية باستخدام فلاشات "usb"، خلافا للحقيقة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة، وتمكنت من ضبط مالك المخبز بحوزته ماكينة صرف الخبز وكارت خاص بالمخبز.

وبالفحص تبين استيلاء المتهم على 189ألف و614 جنيها، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات مع المتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد