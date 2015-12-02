مؤشرات نهائية غير رسمية|| «نجل كمال الشاذلي» يحسم مقعد دائرة الباجور بالمنوفية

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لفرز أصوات الناخبين بالدائرة السادسة (الباجور) بالمنوفية فوز معتز الشاذلى ( مستقل ) بعد حصولع على 40 ألف 963 صوتا ومحمود بسيونى ( مستقل) بعد حصوله على 33016 صوتا بمقعدي الدائرة.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.