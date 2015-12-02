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كرويف: ميسي أفضل من رونالدو بسبب ' اللعب الجماعي '

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كرويف: ميسي أفضل من رونالدو بسبب ' اللعب الجماعي ' كرويف: ميسي أفضل من رونالدو بسبب ' اللعب الجماعي '

يؤمن الأسطورة الهولندية يوهان كرويف أن طريقة ليونيل ميسي ولعبه بجماعية مع لاعبي برشلونة تجعله في مكانة أفضل من منافسه على الكرة الذهبية ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

ويتنافس ميسي ورونالدو بالإضافة لنيمار على جائزة الكرة الذهبية والتي سوف يعلن عن الفائز بها في شهر يناير المقبل.

وتحدث كرويف لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائلا:"ميسي لاعب يفيد الفريق ككل، فهو جماعي بشكل أفضل من رونالدو".

وأكمل"ميسي يجعل من حوله يظهر بشكل جيد، على عكس رونالدو الذي يحصل على الحرية داخل الملعب من أجل تسجيل الأهداف فقط".

وأردف"رونالدو يعتقد إنه بذلك يساعد فريق لذلك هناك فارق واضح بينه وبين ميسي والتي تضع الأخير في مكانة أفضل".

وأتم"ميسي يسجل الكثير من الأهداف أيضا مثل رونالدو لكن دون إغفال دور زملائه في الفريق".

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