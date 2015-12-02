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مؤشرات نهائية غير رسمية|| «اسامة شرشر» يقترب من حسم مقعد سرس الليان بالمنوفية‎

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مؤشرات نهائية غير رسمية|| «اسامة شرشر» يقترب من حسم مقعد سرس الليان بالمنوفية‎ مؤشرات نهائية غير رسمية|| «اسامة شرشر» يقترب من حسم مقعد سرس الليان بالمنوفية‎

أرشيفية

اعلنت اللجنة الفرعية بمدينة «سرس الليان» انتهاء عملية الفرز بلجان المدينة وتقدم اسامة شرشر على منافسه محمد الهوارى .

حيث حصل الصحفى اسامة شرشر على ١٦ الف صوت بينما حصل منافسه محمد الهوارى على ١٩٧٩ صوت.

ويجرى الان استكمال عملية الفرز بقسم منوف ليتم اعلان نتيجة دائرة منوف سرس الليان.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء».

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب » جميع المقاعد على القوائم.

 

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