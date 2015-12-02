مؤشرات نهائية غير رسمية|| «مصطفى حسين» يحسم مقعد دائرة بندر بنها

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لفرز أصوات الناخبين بدائرة بندر بنها، فور مصطفي كمال الدين حسين “مستقل” بمقعد الدائرة بحصوله على 16 ألف صوتا، فيما حصل منافسه سامي عبدالوهاب مستقل على 10 ألاف صوتا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.