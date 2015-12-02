توقيف 5 عناصر إرهابية بمنطقة" كركورة" غرب بنغازى

>أكد مسؤول الإعلام بكتيبة 309 التابعة للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، القبض على 5 عناصر تابعيين للتنظيمات الإرهابية فى منطقة كركورة غرب بنغازى.

وقال الخرطوش ،فى تصريح اليوم الاربعاء، إن عملية القبض على العناصر جاءت بعد مداهمة المنطقة بقوة مشكلة من ثلاث كتائب وهى 309 المجحفلة والكتيبة “302” الجوارح أجدابيا والكتيبة 120 التابعة لقوات الجيش الليبى، وأوضح مسؤول الإعلام فى الكتيبة، أن الكتائب المتحالفة تمكنت من تأمين منطقه كركورة لما تحويه من ممر بحرى كان مصدراً من مصادر الدعم للجماعات الإرهابية المتطرفة فى المحور الغربى للمدينة.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة بكل أنواع الأسلحة تدور رحاها فى المحور الغربى لمدينة بنغازى بين قوات الجيش والمليشيات التابعة لتنظيم الدولة الإرهابى.

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