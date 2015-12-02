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محلل سياسي: تونس تحتاج لوقفة جادة في محاربة الإرهاب

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محلل سياسي: تونس تحتاج لوقفة جادة في محاربة الإرهاب محلل سياسي: تونس تحتاج لوقفة جادة في محاربة الإرهاب

2 ديسمبر 2015 | 10:58 مساءً

قال المحلل السياسي التونسي الطيب الغيلوفي ، إن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها تونس عقب التفجير الذى استهدف حافلة الأمن الرئاسي مقبولة فى العموم، مشيراً إلى أن تونس تحتاج فى الوقت الراهن وقفة جادة لمحاربة الإرهاب الذى أصبح يهدد البلاد.
> وأضاف الغيلوفي خلال حواره عبر برنامج “حصة مغاربية” على شاشة “الغد العربي” ، أن الإجراءات الأمنية مفهومة ومقدرة، لكن طريقة تنفيذها تحتاج إلى تفسير.
> وأوضح الغيلوفي أنه يجب اتخاذ هذه الإجراءات وفقاً لقواعد احترام الخصوصية والحرية، وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الحرية هي أحد الأسباب الهامة من أجل نجاح المعركة ضد الإرهاب، مشدداً على أن الإجراءات الخاصة بزيادة ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية مفهومة.
> وأعرب المحلل السياسي عن استغرابه من غلق الحدود مع ليبيا، وما تم الحديث عنه من فرض تأشيرة دخول على الليبين، لافتاً إلى أن الإرهابيين لا يعبرون من البوابات الرسمية الخاضعة للإشراف الشرطي التونسي، وإنما عبر التهريب على الحدود مع الجزائر وليبيا.

2015-12-02

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