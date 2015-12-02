«العليا للانتخابات»: انتهاء حصر تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الإعادة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن انتهاء أعمال حصر أصوات المصريين المقيمين في الخارج، الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. مشيرة إلى أنها تلقت مساء اليوم الأربعاء، كافة أعمال الحصر العددي لتصويت المصريين في الخارج في هذه الجولة الانتخابية، وأنه ينتظر أن يتم إضافتها إلى نتائج التصويت داخل مصر، تمهيدا لإعلان النتيجة.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في تصريحات صحفية إن الحصر العددي لتصويت المصريين في الخارج، أظهر أن هناك 6 دول، لم يصوت بها أي مصري في انتخابات الإعادة، وفقا لما نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بعملية التصويت داخل مصر، فقد بدأ فرز أصوات الناخبين بمقار لجان الاقتراع عقب انتهاء مواعيد التصويت في التاسعة من مساء اليوم، لافتا إلى أن عددا قليلا من لجان الاقتراع لا تزال عملية التصويت مستمرة بها، نظرا لتواجد ناخبين بداخلها أو بداخل نطاق مقارها الانتخابية.

وأضاف أن اللجنة تلقت اليوم 20 شكوى تتعلق بوجود مخالفات لقواعد الدعاية الانتخابية، ووجود أعمال رشوة للناخبين نظير التصويت لصالح مرشحين بعينهم.

واستعرض المستشار عمر مروان عددا من الشكاوى التي تلقتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي ظهر من خلالها أن الشكاوى في معظمها مجهلة ولا تحتوي أية تفاصيل أو معلومات عن الوقائع الواردة بها.. مشيرا إلى أن الشكاوى يجب أن تقدم إلى اللجنة بصورة مفصلة ومدعمة بالأدلة على صحة وقائعها حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أحالت عددا من الوقائع المتعلقة بحالات الرشوة الانتخابية، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وقال إنه لا يتبقى من العملية الانتخابية برمتها، سوى إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية فقط، على مدار أيام 5 و 6 و 7 ديسمبر الجاري، وهي الدوائر التي كانت قد سبق وأن صدرت أحكام من قضاء مجلس الدولة ببطلان الانتخابات بها.