مؤشرات نهائية غير رسمية|| السادات وفرغل ووهدان وحسين يحسمون مقاعد محافظة بورسعيد

أسدل الستار في بورسعيد على الانتخابات النيابية في جولة الإعادة بفوز أربعة مرشحين بعد أن أعلن المستشار أحمد جمعة رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببورسعيد النتيجة كالتالي:

الدائرة الأولى: فوز محمود حسين “مستقبل وطن” على منافسه عماد إسحق.

الدائرة الثانية: فوز سليمان وهدان مرشح “حزب الوفد” علي الحسيني أبو قمر مرشح الحزب الوطني المنحل.

الدائرة الثالثة: فوز أحمد فرغل “مسقل” ورانيا السادات ( مستقل )بعد تقدمهما على شريف صالح وأحمد سليمان.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.