بيان لحزب النور: مرشحنا يحصد 706 أصوات بلجنة 16 بمدرسة القنطرة بكفر الشيخ

أعلن حزب النور فى بيان له منذ قليل، تقدم مرشحه ونائب رئيس الحزب السيد مصطفى خليفة، على مرشحه المنافس ببندر كفر الشيخ فى لجنة 16 بمدرسة القنطرة. وحصل السيد مصطفى خليفة على 706 أصوات، فيما حصل هانى محمد حسن المرشح المستقل على 405 أصوات.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

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