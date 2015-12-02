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تقدم نجل «الشاذلي» في 3 لجان بالمنوفية

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تقدم نجل «الشاذلي» في 3 لجان بالمنوفية تقدم نجل «الشاذلي» في 3 لجان بالمنوفية

أرشيفية

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات بالمنوفية ، مساء الأربعاء، تقدم معتز الشاذلي، نجل البرلماني الراحل كمال الشاذلي، في لجان «فيشا الصغرى، وكفر شبرا الباجور، والباجور».

وأعلنت اللجنة الفرعية رقم «3» بمدرسة المؤسسة بمدينة الباجور تقدم «الشاذلي»، وحصوله على ١٠٥٢ صوتا، وعادل الصعيدى، مرشح حزب العروبة، على ٩٢٦ صوتًا، بينما حصل محمود بسيونى على ١٥٤ صوتًا، ومحمود منصور، مرشح مستقبل وطن، على ٦٢ صوتًا.

كما أعلنت لجنة «فيشا الصغرى» بتقدم «الشاذلي»، وحصوله على ٨١٧ صوتًا، وعادل الصعيدى، مرشح حزب العروبة، على ٥٨٤ صوتًا، بينما حصل محمود بسيونى على ٤٥٥ صوتًا، ومحمود منصور، مرشح مستقبل وطن، على ٣٥٤ صوتًا.

وفي لجنة كفر شبرا الباجور، تقدم نجل الشاذلي، حيث حصل على ٦٥٦ صوتًا، وعادل الصعيدى على ٤٩٠ صوتًا، ومحمود بسيونى على ١٨٩ صوتًا، ومحمود منصور على ٥٣ صوتًا.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء».

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب » جميع المقاعد على القوائم.

 

 

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