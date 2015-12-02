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بعد فرز 65 لجنة بدائرة بندر الزقازيق.. تقدم «العراقي» و«حسن السيد»

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بعد فرز 65 لجنة بدائرة بندر الزقازيق.. تقدم «العراقي» و«حسن السيد» بعد فرز 65 لجنة بدائرة بندر الزقازيق.. تقدم «العراقي» و«حسن السيد»

أرشيفية

أظهرت المؤشرات الأولية بعد فرز 65 لجنة بدائرة بدائرة بندر الزقازيق بالشرقية، تقدم كلاً من الدكتور خالد العراقى  ”مستقل” بـ 17 ألف 348 صوتا، و اللواء حسن محمد السيد مرشح حزب حماة الوطن بـ 15 ألف 194 صوتا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

 

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