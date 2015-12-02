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مؤشرات نهائية غير رسمية|| فوز مرشح مستقبل وطن بمقعد الدائرة الأولى في بورسعيد

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مؤشرات نهائية غير رسمية|| فوز مرشح مستقبل وطن بمقعد الدائرة الأولى في بورسعيد مؤشرات نهائية غير رسمية|| فوز مرشح مستقبل وطن بمقعد الدائرة الأولى في بورسعيد

بورسعيد جمال نوفل

أعلن المستشار أحمد طلبة رئيس «اللجنة العليا للانتخابات» في بورسعيد، نتيجة الدائرة الأولى، التي تضم قسم شرطة العرب و قسم شرطة الشرق وقسمي شرةو بورفؤاد، فوز محمد حسين مرشح «مستقبل وطن» بعد حصوله علي 14700 صوتًا مقابل 6300 صوت لعماد إسحق مكسيموس.

و ما زال الفرز مستمرًا لإعلان الفائزين في دائرتي الزهور والمناخ من ناحية، والتي يتقدمها أحمد فرعل بينما هناك صراع بين كل من شريف صالح وأحمد سليمان لفوز أحدهم بالمقد الثاني. أما دائرة الضواحي والجنوب فما زال الفرز قائمًا لارتفاع نسبة الحضور فيها.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

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