ننشر النتائج الأولية لفرز 9 لجان بدائرة بئر العبد فى شمال سيناء

ننشرالنتائج الاوليه غير الرسمية لفرز اصوات الناخبين فى9 لجان بدائرة بئر العبد التى يتنافس فيها المرشح رمضان سرحان وسليمان الزملوط على مقعد برلمانى واحد .

فى لجنة المدرسة الاعدادية بنات رمضان سرحان حصل على 1352 صوتا، و سليمان الزملوط على 515 صوتا ،وفى لجنة مدرسة نجيله حصل رمضان سرحان على 974 صوتا ، وسليمان الزملوط على 888 صوتا،وفى لجنة مدرسة الشعراوي حصل رمضان سرحان على 1352 صوتا، وسليمان الزملوط 390 صوتا وفى لجنة 6 أكتوبر، حصل رمضان سرحان على 209 صوتا، وسليمان الزملوط 518 صوتا.

وفى لجنة رمانه حصل سليمان الزملوط على 692صوتا ، ورمضان سرحان 287 صوتا وفى لجنة الشهداء حصل سليمان الزملوط على 410 صوتا، و رمضان سرحان 187 صوتا وفى لجنة النصر حصل سليمان الزملوط على 140 صوتا، ورمضان سرحان 230 صوتا وفى لجنة السادات حصل رمضان سرحان على 457صوتا ، وسليمان الزملوط على 180 صوتا وفى لجنة الشوحط حصل سليمان الزملوط على 489 ورمضان سرحان على 15 صوتا.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء". وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا". ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".