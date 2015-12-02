مرشح مستقل يحصد 369 صوتا بلجنة 24 بمجدرسة بسيونى بكفر الشيخ

أعلنت غرفة متابعة حزب النور، انتخابات مجلس النواب حصول مرشح حزب النور محمد فيصل عبيدى، عن دائرة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ على المركز الثانى بلجنة 24 بمدرسة أبو بسيونى الابتدائية.

وجاء مرشح النور ثانيًا بـ 256 صوتا بعد المرشح المستقل، سيد أحمد على الذى تصدر نتائج اللجنة بـ369 صوتًا، فيما جاء مرشح المصريين الأحرار حسن قنديل ثالثا بـ 111 صوتا.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

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