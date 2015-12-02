تقدم عصام منسى فى لجنتين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

أسفرت المؤشرات الأولية لعملية فرز لجنة المهد الأزهرى للبنين بالقنطرة غرب التابعة للدائرة الثانية بالإسماعيلية والتى تضم مركزى القنطرة شرق والقنطرة غرب عن تقدم المرشح عصام منسى وحصل على 1487 صوتا بينما حصل منافسه المرشح محمد طلبة على 1212 صوتا.

كما أسفرت المؤشرات الاولية لعملية فرز لجنة مدرسة سعد بن ابى وقاص بالقنطرة غرب التابعة للدائرة الثانية بالإسماعيلية والتى تضم مركزى القنطرة شرق والقنطرة غرب عن تقدم المرشح عصام منسى وحصل على 1212 صوتا بينما حصل منافسه المرشح محمد طلبة على 119 صوتا.

وبفوز محمود عثمان بأحد مقعدى الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

تقدم خالد أبو طالب بـ118 صوتا فى لجنة 93 بنادى المرج الرياضى

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بعد انتهاء تصويت المرحلة الثانية وبدء فرز الأصوات.. "المصريين الأحرار" الأول.. وفى "حب مصر" تقود الأغلبية فى مجلس النواب.. و"مستقبل وطن" ثانى أكبر الأحزاب فى البرلمان.. و"الوفد" فى المركز الثالث

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