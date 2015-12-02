«البعثة الدولية للانتخابات»:يتم إبطال نتائج الدوائر التي يثبت فيها«شراء الأصوات»

قال منسق البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أيمن عقيل، إنّه من المؤكد إبطال الانتخابات البرلمانية الجارية، أو إعادة الانتخابات في أي دائرة يثبت فيها ارتكاب جريمة شراء الأصوات.

> وأضاف عقيل خلال لقاءٍ له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد العربي» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: “لو ثبت في أي دائرة وجود جريمة شراء الأصوات، فسيتم إبطال الانتخابات في هذه الدائرة حتى ولو كان المرشح ناجحاً”.

وطالب «عقيل» اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التحري في الشكوى التي تقدم لها، والتاكد من كل هذه الوقائع، لافتاً إلى أنّ مؤسسة «ماعت» الحقوقية قدمت أكثر من 89 بلاغاً إلى اللجنة العليا للانتخابات.