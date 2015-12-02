ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلاءه على 189 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام

ألقى مباحث شرطة التموين والتجارة بالقاهرة القبض على صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 189 ألف جنيه من أموال الدعم فى دار السلام.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد بقيام مالك مخبز بلدى بالقاهرة لقيامه بالتلاعب بمنظومة الخبز واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية باستخدام فلاشات "usb"، خلافا للحقيقة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة، وتمكنت من ضبط مالك المخبز بحوزته ماكينة صرف الخبز وكارت خاص بالمخبز.

وبالفحص تبين استيلاء المتهم على 189ألف و614 جنيها، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات مع المتهم.