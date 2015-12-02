بالصور.. ناخب يدون على بطاقة تصويت بالشرقية "يارب تعملوا بيبى على الكرسى"

كتب أحد الناخبين باللجنة رقم 108 بمركز الزقازيق بالشرقية، على استمارة التصويت، ساخرا: " يارب تعملوا بيبى على الكراسى"، فى موقف لافت للنظر.

جدير بالذكر بأن الجولة الأولى من الانتخابات بالشرقية أسفرت عن فوز 3 مرشحين، وهم الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم ليتنافس فى جولة الإعادة 54 مرشحا على 27 مقعداً فردياً ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 يصوتون فى 1843 لجنة فرعية و 1039 مركزا إنتخابيا بـ 13 دائرة.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة.،ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعد".



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