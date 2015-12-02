بالصور..هشام زعزوع يدلى بصوته فى الانتخابات بالزمالك قبيل إغلاق اللجان

أدلى هشام زعزوع وزير السياحة، بصوته فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، بلجنة مدرسة القومية المشتركة بالزمالك.

وبفوز سمير غطاس فى دائرة مدينة نصر يتنافس فى جولة الإعادة بالعاصمة 96 مرشحا فى 24 دائرة لحصد 48 مقعدا. ويبلغ عدد الناخبين فى العاصمة 7 ملايين و42 ألفا و741 يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا بدوائر "مدينة نصر - حلوان - الساحل - النزهة ومصر الجديدة – عين شمس - الزيتون والأميرية -المطرية - الشرابية والزاوية - روض الفرج وشبرا - المرج - حدائق القبة - دائرة شرق القاهرة - السلام - الوايلى والظاهر - قصر النيل".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

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