إغلاق باب التصويت بجولة الإعادة فى اللجان العامة والفرعية وبدء فرز الأصوات

أغلقت اللجان العامة والفرعية باب التصويت فى اليوم الثانى من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، فى تمام الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء، مع استمرار التصويت للناخبين الموجودين داخل المجمع الانتخابى، ويلحقها عملية فرز الأصوات بمقر اللجان. وتجرى انتخابات جولة الإعادة فى 13 محافظة جميعها على المقاعد الفردية.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".