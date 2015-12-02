بالصور.. نقل تمساح عثر عليه بغابة شجرية إلى حديقة الحيوان ببنى سويف

تمكن فريق من الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظة بنى سويف، من اصطياد تمساح كان متواجدًا بالغابة الشجرية بعزبة حميدة التابعة لقرية دنديل بمركز ناصر شمال بنى سويف.

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب أوصت بضرورة متابعة الغابة الشجرية وترقب ظهور التمساح مرة أخرى لاصطياده، وبالتنسيق مع المسطحات المائية فوجئ اليوم مدير الغابة الشجرية والعاملون معه بظهور التمساح، وعلى الفور أبلغوا المهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف.

وبإخطار العقيد وائل زكى مدير الحماية المدنية تم تشكيل فريق من الشركة والإنقاذ النهرى والمسطحات المائية والحماية المدنية وبعض المتخصصين فى التعامل مع التماسيح البحرية، يرافقهم صلاح أبو الحسن مسئول الأمن بشركة مياه الشرب، وأحمد قرنى مدير الغابة الشجرية لمراقبة الحوض، وفور ظهور التمساح الذى بلغ طوله 2 متر وألقوا عليه الشباك ونجحوا فى اصطياده.

وانتقل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة إلى الغابة لمتابعة الموقف حيث قامت سيارة بنقل التمساح مقيدًا بالحبال إلى حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف فى حضور حنفى محمود مدير الحديقة والعاملين معه، لوضعه داخل حوض التماسيح مع تمساحين آخرين ليتمتع الزوار برؤيتهما معًا.

العثور على تمساح بطول متر ونصف بغابات الصرف الصحى فى بنى سويف

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