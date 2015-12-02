دبلوماسى بريطانى: محادثات السلام فى اليمن قد تعقد فى منتصف ديسمبر

قال مبعوث بريطانيا بالامم المتحدة ان المحادثات التى تقودها المنظمة الدولية الهادفة الى انهاء الصراع فى اليمن قد تجرى فى جنيف فى منتصف ديسمبر.

وقال ماثيو ريكروفت للصحفيين اليوم الاربعاء ان مبعوث الامم المتحدة الخاص لليمن اسماعيل ولد شيخ احمد يلتقى بقادة الحكومة وقادة الحوثيين و"يحضر بدأب" للمحادثات. وفشلت المحادثات السابقة.

وقال ريكروفت ان مجلس الامن متحد ويدعو كل الاطراف الى الدخول فى محادثات جديدة "بدون شروط مسبقة" وارسال موفدين لديهم الصلاحية لاتخاذ القرارات.

واودى الصراع فى اليمن بحياة اكثر من 5700 شخص كما ترك البلاد على اعتاب مجاعة. ويقاتل تحالف تقوده السعودية وتدعمه امريكا المتمردين.

وقال ريكروفت ان احد الاسباب التى تجعل حل الازمة امر ملحا هو ان منظمات مثل القاعدة تستفيد من الفوضى.

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