طرق تشخيص سرعة القذف عند الرجال

سرعة القذف أحد أشهر الأعراض بين الرجال، وتبعا للعديد من الدراسات فهناك نسبة لا تقل عن 70% من الرجال عانوا فى فترة من حياتهم من أعراض سرعة القذف نتيجة للعديد من الأسباب والعوامل سواء الطارئة أو الدائمة.

ما هى سرعة القذف

>سرعة القذف تعرف بأنها قذف السائل المنوى للرجل قبل إتمام العملية الجنسية، وقبل الوصول للنشوة الجنسية وخاصة للزوجة، وسرعة القذف تؤدى إلى قصر مدة العملية الجنسية بصورة ملحوظة وغير كافية لإرضاء الطرفين من العملية الجنسية.

تشخيص سرعة القذف

تحديد الإصابة بسرعة القذف يعتبر شيئا فى منتهى الصعوبة، حيث يؤكد أستاذ أمراض الذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله، أن هناك ثلاثة مقاييس أساسية تمكننا من تشخيص ومعرفة ما إذا كان الرجل يعانى من سرعة فى القذف أم لا وهى:

أولا: من المعروف أن المعدل الطبيعى لاستمرار انتصاب العضو الذكرى بعد بدء العلاقة الجنسية يتراوح بين 5:3 دقائق فإذا قلت هذه المدة عن 3 دقائق يمكننا القول إن هذا الرجل مصاب بسرعة القذف والمقصود ببدء العلاقة هنا هو منذ دخول العضو الذكرى فى المهبل.

ثانيا: فى حالة انتهاء العلاقة الجنسية مع عدم وصول الزوجة للنشوة، ولكن هذا المقياس لا يعتمد عليه فى تشخيص سرعة القذف بصورة كبيرة أولا لأنه لا يخص الرجل بصورة مباشرة، ثانيا أن هناك العديد من العوامل التى تتحكم فى وصول المرأة للنشوة مثل عدم رغبتها فى زوجها أو تعرضها لعملية الختان، وهو الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على قدرتها للوصول للنشوة الجنسية وبالتالى تعد عملية تشخيص سرعة القذف هنا نسبية إلى حد كبير.

>ثالثا: عدم قدرة الرجل على التحكم فى عملية القذف وتأجيلها مع احتفاظه بانتصاب العضو الذكرى ويعتبر هذا المقياس، من أكثر المقاييس اعتمادا فى تشخيص سرعة القذف.