بالفيديو: ماذا يفعل شرب الماء مع الأكل المشطشط؟..إديها لبن تديك طراوة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن شرب الماء بعد تناول الطعام الحار يساعد على انتشار المركبات الحارة إلى جميع أنحاء الفم، لكن من المذهل أن منتجات الألبان توقف حركة المركبات الحارة وتقضى على الالتهابات التى تلحق بالفم.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرا عبر صحيفة "The Daily Mail" البريطانية، أن الشعور بالتهاب الفم الناتج عن تناول الأطعمة الحارة يكون بسبب مركب كيميائى يسمى "كابساسين" الذى يوجد على وجه التحديد فى الفلفل الحار.

ويكشف الفيديو التالى أن العنصر النارى الموجود فى الفلفل الحار يربط مستقبلات الألم مع اللسان، وهذا ما يفسر لماذا يصبح الحليب أكثر فعالية من الماء فى تخفيف الألم.

>الفيديو

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وأشار الباحثون إلى أن مادة "الكابساسين" عديمة اللون، وعديمة الرائحة وتتركز بكثافة فى جميع أنحاء أنسجة الفلفل، وهذه المواد ترسل إشارات عصبية إلى الدماغ، لافتين إلى أن هذا يثير ردود فعل مثل الدموع وسيلان الأنف، فضلا عن الشعور بالحرارة الذى يجعلنا نشعر بالعطش.



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الفلفل الحار يساهم فى التهاب الفم

وأكد الباحثون أن تناول الفلفل الحار الذى يحتوى على مادة "الكابساسين" مع شرب الماء مثل خلط الماء بالزيت، وبالتالى فإن المياه سوف تنشر المادة الحارة حول الفم وتكثف الألم.



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الحليب يقضى على الالتهاب الناتج عن تناول الأطعمة الحارة

وأضاف الباحثون أن شرب الحليب الذى يحتوى على جزيئات غير قطبية بدلاً من الماء، سوف يحل جزيئات مادة "الكابساسين" وتغسله من الفم، وتقضى على الألم.