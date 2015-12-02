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تعرف على الفرق بين أسباب وأعراض الصداع النصفى والصداع العادى

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تعرف على الفرق بين أسباب وأعراض الصداع النصفى والصداع العادى تعرف على الفرق بين أسباب وأعراض الصداع النصفى والصداع العادى

كتبت هبة مصطفى

الصداع أحد المشاكل الصحية الشائعة التى يعانى منها الكثيرون نتيجة إصابتهم ببعض المشاكل الصحية أو لاسباب اخرى تساهم فى حدوث الصداع مثل التغذية الخاطئة .
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الصداع العادى والصداع النصفى


>حول ذلك يقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلبة بالمنوفية، إنه يوجد نوعان من الصداع الذى يعانى الاشخاص وهما كالتالى :
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الصداع العادى


>الصداع العادى هو عبارة عن حدوث ألم شديد يشمل الرأس جميعها وأحيانا يصيب منتصف الراس لأو مؤخرة الراس او منطقة الجبهة والعين و ذلك متوقف علىى نوع المشكلة الصحية التى يعانى منها الشخص .
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الصداع النصفى


>الصداع النصفى هو عبارة عن حدوث الالم شديدة فى أحد جانبى الرأس سواء الناحية اليسار أو اليمين .
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وعن اسباب الصداع العادى


>استكمل د. حسنى قائلا " هناك عوامل عديدة تساهم فى حدوث الصداع بصورة مستمرة مثل التدخين بشرهه والافراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين والاطعمة الغنية الغير صحية الغنية بالدهون والاملاح التى تساهم بنسبة كبيرة فى حدوث الصداع ورفع مستوى الضغط فى الدم.
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وعن اسباب الصداع النصفى


>تابع د. حسنى قائلا "تختلف أسباب الصداع النصفى عن الصداع العادى نوعا ما من حيث ارتباط الصداع النصفى غالبا بالحالة النفسية السيئة أو الضغوط النفسية وكذلك اسباب تتعلق بالاصابة ببعض الأمراض التى تتعلق بالمخ والجهاز العصبى .

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