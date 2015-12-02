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فوائد البلح الصحية أهمها حماية الأطفال من الأنيميا

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فوائد البلح الصحية أهمها حماية الأطفال من الأنيميا فوائد البلح الصحية أهمها حماية الأطفال من الأنيميا
البلح أحد الفواكه التى ذكرها القرآن الكريم ويتمتع بفوائد صحية عديدة للصحة بوجه عام كما يتميز البلح بأن تناوله يمثل إفادة لمختلف الأعمار سواء لكبار السن أو الأطفال أو البالغين.

البلح علاج للأنيميا
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حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن البلح أحد الفواكه المعروف عنها احتوائها على نسبة عالية من عنصر الحديد الذى يجعل تناوله مفيدا للأشخاص الذين يعانون من أنيميا نقص الحديد، ويتم إدراجه ضمن البرنامج الغذائى الخاص بمرضى الأنيميا نقص الحديد.
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فوائد البلح للأطفال

واستكمل الدكتور طايع قائلا "يحتوى البلح على نسبة عالية من السكريات الجلوكوز التى تمنح الأطفال الطاقة والنشاط لذلك ننصح الأمهات بإعطائه لأطفالهم بوجبة الإفطار قبل الخروج لمدرسة لكونه بمثابة مصدر طاقة للطفل لتنشيط قدرته الاستعابية على تلقى الدروس.

لذلك ينصح الدكتور طايع بضرورة الاهتمام بتناول البلح للحصول على فوائدة الصحية العديدة بوجه عام مع مراعاة عدم الإفراط، لتجنب زيادة الوزن، نظرا لأنه يحتوى على سعرات حرارية عالية.

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مصر 365