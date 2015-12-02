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القبض على ملكة جمال التجمع الخامس بعد مغامرة شيقة مع عقيد الأداب

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القبض على ملكة جمال التجمع الخامس بعد مغامرة شيقة مع عقيد الأداب القبض على ملكة جمال التجمع الخامس بعد مغامرة شيقة مع عقيد الأداب

هناك فتاة أصبحت حديث منطقة التجمع الخامس بعدما تم إقتحام شقتها بمنطقة التجمع الخامس من قبل بوليس الأداب والتي كانت تديرها لأعمال منافية للأداب فشقتها عبارة عن دعارة متكاملة .

ومما ذكر ان مديرة شبكة الدعارة هي فتاة تدعى ولاء والمعروف عنها أنها فائقة الجمال وقد أطلق عليها ملكة جمال التجمع الخامس وهذة الفتاة تخرجت من كلية التجارة وهي إبنه وحيدة لوالديها وتمتعت بقدر كبير من الدلع والحرية وحدثت لها مأساه كبيرة فكانت فتاة مدللة تعرفت على شاب صديقها يسمى أحمد والده شديد الثراء فقام أحمد بسلبها أعز ماتملك الفتاة وهي عذريتها وعندما طلبت منه أن يتزوج بها رفضت .

فقام والديها بطردها من المنزل فذهبت إلى شقة صديقتها التي أكتشفت انها تعمل بادعارة ومن هنا بدأت رحله العمل في هذا الطريق الملعون فقررت العمل معها للحصول على المال وبعد ذلك جنت الكثير من المال وقررت أن تدير شقة خاصة بها لأعمال الرزيلة وقامت بوضع تسعيرة لفتيات الليل وهي 700جنيه .

وقد جاء بلاغ بعد ذلك لإدارة الأداب للعقيد أحمد حشاد عن الشقة المذكورة فقام بالتنكر في شخصية رجل اعمال وذهب إلى الشقة وبالفعل رأى بعينه شبكة الدعارة فأعطى الإشارة لدهم الشقة والقبض عليهم متلبسين

    وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد العديد من الأكمنة تمكن العقيدان أحمد حشاد ومحمد الشربيني والمقدم طاهر إخلاص، الضباط بمباحث الآداب من مداهمة الشقة وتم ضبط المتهمة وكل من “زكية.أ” ربة منزل، “مارينا.ب”، روسية الجنسية، “محمود. ا” تاجر مخدرات أثناء ترويجه 25 جرام حشيش، “أحمد.ع”، صاحب شركة، وعثر على 7 هواتف محمولة، 400 دولار أمريكي، 50 يورو، 8990 جنيه مصري، 10 حبوب ترامادول، سيارة كيا سيراتو ملك تاجر المخدرات يستخدمها في ترويج المخدرات.

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