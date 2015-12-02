ننشر نتائج فرز أول لجنة على مستوى الجمهورية بدمياط

تنشر وكالة أنباء “أونا” نتائج الفرز بلجان دائرة مركز دمياط بمحافظة دمياط، وحصلت غادة موسى ابراهيم صقر( مستقل) على أعلى الأصوات بواقع 207 صوت، و ضياء الدين عصام الدين محمد داود(مستقل ) على 268 صوت، ومحمد سامى، محمد محمد سليمان ( مستقبل وطن ) على 34 صوت، والسيد عبده عبده الريدى ( مستقل ) على 99 صوت، و اسامه محمد محمد حسن العبد ( مستقل ) على 254 صوت.

وبلغ عدد الحصور 329 صوت، و10 أصوات باطلة.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.