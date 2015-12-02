«لجنة الانتخابات بالمنوفية»:نسبة التصويت بلغت ٢٥٪ فى لجان المحافظة‎

قال المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة العامة لانتخابات المنوفية ان نسبة التصويت فى يومى الاعادة بالانتخابات البرلمانية بلغت نحو ٢٥٪ .

واضاف المستشار صبرى أن الاقبال بجولة الاعادة اقل من المرحلة الاولى لعملية التصويت وذلك لكثرة عدد المرشحين فى الجولة الاولى.

يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم.