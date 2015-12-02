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إيطاليا تسعى لاجتماع دولي لحل «الأزمة الليبية» ومحاربة «داعش» 13 ديسمبر

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إيطاليا تسعى لاجتماع دولي لحل «الأزمة الليبية» ومحاربة «داعش» 13 ديسمبر إيطاليا تسعى لاجتماع دولي لحل «الأزمة الليبية» ومحاربة «داعش» 13 ديسمبر

وزير الخارجية الأيطالي – باولو جينتيلوني

قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا تسعى لاستضافة اجتماع دولي في روما لبحث «الأزمة الليبية» في 13 ديسمبر بهدف التعجيل بتسوية سياسية بين الفصائل المتنافسة في ليبيا بما يمهد الطريق لمحاربة تنظيم «داعش» هناك. بحسب «رويترز».

يأتي ذلك على خلفية الصراع الذي نشب بين المعترف بها دوليًا والحكومة الموازية في طرابلس والفصائل المسلحة التابعة لهما للسيطرة على ليبيا قد سمح لمتشددي تنظيم داعش باكتساب موطئ قدم هناك مما زاد المخاوف بين حكومات دول المنطقة من أن يشن التنظيم مزيدا من الهجمات.

وشن متشددون تلقى بعضهم تدريبا في ليبيا هجومين كبيرين استهدفا السياح في تونس المجاورة هذا العام. وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري الأسبوع الماضي قتل فيه 12 من أفراد الحرس الرئاسي في تونس. وتخشى الدول الأوروبية احتمال تسلل متشددي التنظيم عبر البحر المتوسط ضمن موجات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

وقال وزير الخارجية في مجلس الشيوخ، إن إيطاليا تعكف على جمع المجتمع الدولي لتقديم دفعة حاسمة للتوصل لاتفاق سياسي على حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

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