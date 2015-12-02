أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إيطاليا تسعى لاستضافة مؤتمر دولى حول مستقبل ليبيا منتصف الشهر الجارى

Google+ Print
إيطاليا تسعى لاستضافة مؤتمر دولى حول مستقبل ليبيا منتصف الشهر الجارى إيطاليا تسعى لاستضافة مؤتمر دولى حول مستقبل ليبيا منتصف الشهر الجارى

>أعلنت الايطالية اليوم الأربعاء أن المباحثات الدولية حول مستقبل ليبيا، التى من المزمع أن تستضيفها العاصمة روما أواسط الشهر الجاري، ستكون على غرار طاولة اجتماع فيينا فى الشأن السوري، حيث تجمع الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن والدول الأوروبية الرئيسية الأخرى، إضافة إلى 8-6 من بلدان المنطقة

جاء ذلك فى تصريح لوزير الخارجية الايطالي، باولو جينتيلونى من بروكسل، الذى شارك فى اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي(ناتو) ،بحسب وكالة أكى للأنباء الايطالية

وأوضح الوزير أن "القمة حول مستقبل ليبيا نعمل على إنعقادها فى منتصف ديسمبر الجاري. ولقد جرت بالفعل اجتماعات لم تكن على المستوى الوزارى بمشاركة كل من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، ودول أوروبية مهمة، إضفة إلى 8-6 من البلدان فى المنطقة".

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أنه "بالتأكيد يجب أن يكون السلام فى ليبيا نتيجة لقرارات من قبل الأطراف الليبية، ولكن الوقت ليس إلى ما لا نهاية وبوسع المجتمع الدولى أن بعطى دفعة حاسمة للمفاوضات الجارية بين الفرقاء الليبيين".

وكان رئيس الوزراء الايطالى ماتيو رينزى قد أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده تسعى لإستضافة مبادرة دبلوماسية فى الشأن الليبى على غرار اجتماعات فيينا حول الأزمة السورية، يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على إدارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس .

وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك