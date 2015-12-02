غسان الحجار: لا يوجد تعاطف مع "جبهة النصرة" .. ومراسم تبادل الأسرى "مهينة"

نفى غسان الحجار، مدير تحرير صحيفة النهار، تعاطف الرأى العام اللبنانى مع "جبهة النصرة"، بعد إفراجها عن 16 عسكريا لبنانيا كانوا مخطوفين لديها منذ أكثر من عام، بموجب صفقة تبادل شملت إطلاق السلطات اللبنانية سراح عدد من المساجين.

وأوضح "الحجار"، خلال لقاء له ببرنامج "الصفحة الأولى" المذاع على قناة "الغد العربى" الإخبارية مع الإعلامية سنار سعيد، أن العسكريين اللبنانيين لحظة إطلاق سراحهم أكدوا مدى المعاناة التى عاشوها خلال فترة احتجازهم، واصفاً العرض العسكرى لـ"النصرة" على الأراضى اللبنانية لدى تسلمهم العسكريين بـ"المهين للسيادة الوطنية".

وأضاف الحجار أن "النصرة" أفرجت عن العسكريين بعد سنة وأربعة أشهر شهدوا اتفاق حصدوا منه مكاسب كثيرة، ورأى أنه لا يصح النظر إلى جبهة النصرة كأنها تنظيم غير إرهابى، موضحا أن الفرق بينه وبين "داعش" كونه تنظيم سورى فقط، بعكس تنظيم الدولة الذى يضم جنسيات مختلفة.

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