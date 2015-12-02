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الجيش الأمريكى: القوة الجديدة التى يجرى إرسالها للعراق قوامها نحو 100 فرد

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الجيش الأمريكى: القوة الجديدة التى يجرى إرسالها للعراق قوامها نحو 100 فرد الجيش الأمريكى: القوة الجديدة التى يجرى إرسالها للعراق قوامها نحو 100 فرد
قال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم الحملة التى تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش إن قوة العمليات الخاصة الجديدة التى يجرى إرسالها للعراق من الولايات المتحدة من المرجح أن يصل عددها إلى نحو مئة فرد.

واضاف وارين اليوم الأربعاء "ربما تكون.. نحو مئة.. وربما أقل قليلا... سيكونون فى أغلبهم أفرادا للإسناد.. تتنوع مهامهم فى كل المجالات ابتداء من الطيران إلى جمع المعلومات. لذا فستكون القوة التى ستقوم بعمليات هجومية أو قتالية صغيرة للغاية."

وأعلن وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر عن إرسال القوة فى شهادة أمام الكونجرس أمس. وقال مسؤول أمريكى طلب عدم الإفصاح عن اسمه لرويترز أمس إن عدد أفراد القوة ربما يصل إلى نحو 200
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