العمامرة: تصريحات المغرب المعادية للجزائر مؤسفة ورهان على الأسوأ

>أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أن تصريحات كبار المسؤولين فى المغرب المعادية لبلاده "استعراض مؤسف" و" رهان مغربى على الأسوأ".

وعلق لعمامرة فى حديث مع يومية "لوبينيون" الفرنسية على الخطاب الأخير لملك المغرب محمد الخامس بالقول إن " خطاب المسؤولين الساميين فى المغرب ليس سوى رهان على الأسوأ" معتبرا أن التصريحات ضد الجزائر تعد " استعراضا مؤسفا".

وأعرب لعمامرة عن أمله فى مباشرة مفاوضات جادة بين المغرب وجبهة البوليساريو التى وصفها بأنها الممثل الوحيد للشعب الصحراوى من اجل حل النزاع بإقليم الصحراء الغربية، وأن تؤخذ وساطة الأمم المتحدة بـ"جدية".

كما أشار إلى أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة جدد مؤخرا لكريستوفر روس المبعوث الاممى لإقليم الصحراء الغربية، موقف الجزائر من هذه القضية المبنى على القانون والشرعية الدولية فى مجال تصفية الاستعمار.

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