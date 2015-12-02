أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. الأسد: خيارنا الوحيد هزيمة الإرهاب والحفاظ على مجتمعنا

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. الأسد: خيارنا الوحيد هزيمة الإرهاب والحفاظ على مجتمعنا أخبار سوريا اليوم.. الأسد: خيارنا الوحيد هزيمة الإرهاب والحفاظ على مجتمعنا
تناولت أخبار سوريا اليوم، استعداد بريطانيا لقصف معاقل تنظيم داعش الإرهابى بسوريا حال موافقة البرلمان، كما ألقت أخبار سوريا اليوم، الضوء على حوار الرئيس السورى بشار الأسد مع التليفزيون التشيكى.

هاموند: قصف داعش فى سوريا سيبدأ غدا إذا حصلنا على موافقة البرلمان

تناولت أخبار سوريا اليوم، استعداد بريطانيا لقصف معاقل تنظيم داعش الارهابى بسوريا حال موافقة البرلمان، وقال وزير الخارجية البريطانى، فيليب هاموند، صباح الأربعاء، إن الضربات الجوية على تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا ستبدأ غدا الخميس إذا صوت البرلمان لصالح القرار اليوم.

وقال هاموند للقناة الرابعة البريطانية إن عمليات القصف الجوى قد تبدأ يوم غد الخميس إذا صوت النواب لصالح قصف التنظيم الارهابى فى سوريا.

كما صرح وزير خارجية بريطانيا لشبكة "سكاى نيوز" أن هناك "قضية أخلاقية واضحة، وقضية قانونية واضحة ومدعومة الآن بموجب قرار الأمم المتحدة". وبدأ النواب فى التوجه إلى مجلس العموم لبدء المناقشات البرلمانية حول قصف داعش فى سوريا، والمقرر أن تستمر حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلى، على جانب آخر، وافق رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، اليوم على استخدام كلمة "داعش" للاشارة إلى التنظيم الإرهابى بدلا من مسمى "الدولة الإسلامية".

الأسد: خيارنا الوحيد هزيمة الإرهاب والحفاظ على مجتمعنا العلمانى وإجراء إصلاحات

كما ألقت أخبار سوريا اليوم، الضوء على حوار الرئيس السورى بشار الأسد مع التليفزيون التشيكى، حيث أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن إلحاق الهزيمة بالإرهاب يزيل العوائق من أمام أى عملية سياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأى دولة فى العالم أن تحارب الإرهاب بينما هى تقدم الدعم للإرهابيين بشكل مباشر من خلال تقديم السلاح والتحالف مع أكبر داعمى الإرهاب فى العالم لأن هذا الأمر ينطوى على تناقض.

وأوضح الرئيس الأسد فى مقابلة مع التلفزيون التشيكى أن الخطوة الأولى لهزيمة التنظيمات الإرهابية فى سورية تكمن فى قطع الإمدادات والأسلحة والمال عنها ومنع تدفق الإرهابيين الذين يدخلون إلى سورية بشكل أساسى عبر تركيا.. وبدعم من السعوديين والقطريين وقال: “المشكلة الآن هى أننا نحارب الإرهابيين بينما يتمتعون هم بإمدادات غير محدودة من مختلف البلدان.. وبشكل أساسى من البلدان الإقليمية وبدعم أو بتغاض من بعض البلدان الغربية”.

وأشار الأسد إلى أن روسيا تدعم السورية لأنها تدعم القانون الدولى والاستقرار فى المنطقة والعالم بأسره أما الولايات المتحدة فإنها تسعى دائما إلى الهيمنة على العالم.. ولأن سورية مستقلة فإن أمريكا لا تقبل بوجود بلد يقول لها.. لا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية