أخبار سوريا اليوم.. الأسد: خيارنا الوحيد هزيمة الإرهاب والحفاظ على مجتمعنا

هاموند: قصف داعش فى سوريا سيبدأ غدا إذا حصلنا على موافقة البرلمان

تناولت أخبار سوريا اليوم، استعداد بريطانيا لقصف معاقل تنظيم داعش الإرهابى بسوريا حال موافقة البرلمان، كما ألقت أخبار سوريا اليوم، الضوء على حوار الرئيس السورى بشار الأسد مع التليفزيون التشيكى.

تناولت أخبار سوريا اليوم، استعداد بريطانيا لقصف معاقل تنظيم داعش الارهابى بسوريا حال موافقة البرلمان، وقال وزير الخارجية البريطانى، فيليب هاموند، صباح الأربعاء، إن الضربات الجوية على تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا ستبدأ غدا الخميس إذا صوت البرلمان لصالح القرار اليوم.

وقال هاموند للقناة الرابعة البريطانية إن عمليات القصف الجوى قد تبدأ يوم غد الخميس إذا صوت النواب لصالح قصف التنظيم الارهابى فى سوريا.

كما صرح وزير خارجية بريطانيا لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية أن هناك "قضية أخلاقية واضحة، وقضية قانونية واضحة ومدعومة الآن بموجب قرار الأمم المتحدة". وبدأ النواب فى التوجه إلى مجلس العموم لبدء المناقشات البرلمانية حول قصف داعش فى سوريا، والمقرر أن تستمر حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلى، على جانب آخر، وافق رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، اليوم على استخدام كلمة "داعش" للاشارة إلى التنظيم الإرهابى بدلا من مسمى "الدولة الإسلامية".

الأسد: خيارنا الوحيد هزيمة الإرهاب والحفاظ على مجتمعنا العلمانى وإجراء إصلاحات

كما ألقت أخبار سوريا اليوم، الضوء على حوار الرئيس السورى بشار الأسد مع التليفزيون التشيكى، حيث أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن إلحاق الهزيمة بالإرهاب يزيل العوائق من أمام أى عملية سياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأى دولة فى العالم أن تحارب الإرهاب بينما هى تقدم الدعم للإرهابيين بشكل مباشر من خلال تقديم السلاح والتحالف مع أكبر داعمى الإرهاب فى العالم لأن هذا الأمر ينطوى على تناقض.

وأوضح الرئيس الأسد فى مقابلة مع التلفزيون التشيكى أن الخطوة الأولى لهزيمة التنظيمات الإرهابية فى سورية تكمن فى قطع الإمدادات والأسلحة والمال عنها ومنع تدفق الإرهابيين الذين يدخلون إلى سورية بشكل أساسى عبر تركيا.. وبدعم من السعوديين والقطريين وقال: “المشكلة الآن هى أننا نحارب الإرهابيين بينما يتمتعون هم بإمدادات غير محدودة من مختلف البلدان.. وبشكل أساسى من البلدان الإقليمية وبدعم أو بتغاض من بعض البلدان الغربية”.

وأشار الأسد إلى أن روسيا تدعم الحكومة السورية لأنها تدعم القانون الدولى والاستقرار فى المنطقة والعالم بأسره أما الولايات المتحدة فإنها تسعى دائما إلى الهيمنة على العالم.. ولأن سورية مستقلة فإن أمريكا لا تقبل بوجود بلد يقول لها.. لا.

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